Вакуумный баночный массаж лица

Возрастные изменения на коже лица являются практически неизбежным следствием процессов старения. Тем не менее, каждая женщина стремится, как можно дольше сохранять свою природную красоту. Китайская традиционная медицина нашла простое решение данной проблемы – вакуумный баночный массаж лица.

Главным показанием к процедуре являются косметические дефекты кожи, включая растяжки, морщинки, гиперпигментацию, складки и рубцы.

Вакуумный баночный массаж лица способствует улучшению кровообращения, запуску процессов кожной регенерации и самовосстановления, выведению накопленных шлаков и токсинов в глубинных структурах кожи. Второй подбородок и сопутствующий ему негативный эстетический эффект также может быть устранен сеансами баночной терапии.

Сама методика, хоть и отличается на первый взгляд простотой, все же требует серьезного отношения. Для осуществления процедуры применяются специальные силиконовые банки, способствующие наилучшей регуляции интенсивности воздействия на кожу, поскольку, в противном случае, излишнее воздействие способно привести к нарушению структуры кожного покрова. Подобное внимательное отношение обусловлено, прежде всего, тем, что кожа на лице значительно тоньше и чувствительнее, чем на других участках тела. Как правило, массаж производится банками различного размера для комплексного лечения всей поверхности лица и достижения максимального эффекта.

Предварительная подготовка требует заблаговременного нанесения увлажняющего крема и последующего распаривания лица. Массажные движения производятся плавно и в соответствии с определенной методикой: от области лба к скулам и щекам. С приближением к виску направление изменяется.

Данная техника позволяет эффективно бороться с косметическими дефектами. Лечебный эффект от процедуры обусловлен воздействием отрицательного давления, стимулирующего процессы ангиогенеза и синтез коллагена. Наблюдается улучшение кожного цвета и рельефа, разглаживание складок, рубцов и морщин. Сочетание данной методики с другими косметическими приемами приводит и к вовсе потрясающим результатам.

Тем не менее, рекомендуется предварительно ознакомиться и с противопоказаниями, в числе которых острый воспалительный процесс, родимые пятна и угревая болезнь.