Центры Китайской
Традиционной Медицины
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
по тел.: 8 (812) 920-55-09
ВИДЕО Все
Открытие каналов Открытие каналов
Лечение остеохондроза Лечение остеохондроза
Лечение заболеваний позвоночника Лечение заболеваний позвоночника
Благодарность сотрудникам медцентра Благодарность сотрудникам медцентра
Иглорефлексотерапия Иглорефлексотерапия
НОВОСТИ Все новости
13.07.2020

Травяной сбор для детоксикации и очищения легких. Программа лечения новой коронавирусной пневмонии

Подробнее
08.06.2020

Медицинский центр возобновил прием с 6 июня!

Подробнее
СЕРТИФИКАТЫ
lic1
Посмотреть все

Баночный массаж живота

Баночный массаж живота

На сегодняшний день вакуумный баночный массаж представляет собой широкоизвестную методику, применяемую при лечении целого ряда различных заболеваний, начиная бронхитом и заканчивая выраженным целлюлитом на бедрах и ягодицах.

Баночный массаж живота призван устранить лишние жировые складки, добиться наилучшего эстетического и косметического эффекта. Суть метода баночного массажа живота в динамичном вакуумном воздействии. С этой целью применяются специальные банки. В большинстве случаев массажные сеансы приводят к выраженному позитивному эффекту. В то же время, данная методика обладает и определенными противопоказаниями, с которыми следует заблаговременно ознакомиться:

  • высокая температура;
  • заболевания крови;
  • наличие гнойных образований в зоне предполагаемого воздействия;
  • плохая свертываемость крови и склонность к кровотечениям;
  • наличие доброкачественных и/или злокачественных опухолей в зоне предполагаемого воздействия.

Тем не менее, баночный массаж живота не только устраняет жировые складки, но и способствует излечению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, регулярное посещение массажных сеансов способствует психоэмоциональной гармонизации, устранению неглубоких рубцов и шрамов.

Процедура требует заблаговременной подготовки. Так, перед тем, как приступить к массажу наносится специальное масло, способное обеспечить быстрое и легкое скольжение по поверхности кожи. Как правило, вакуум создается либо за счет горящей проспиртованной ваты, либо путем сжатия боковых сторон, в том случае, если речь идет о пластиковой банке.

Массажные движения круговые и плавные, осуществляются только по направлению желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях выполнение массажа может сопровождаться легким жжением, которое, однако, является вариантом нормы. После завершения сеанса, пациенту рекомендуется принять горячий чай и укутаться в теплое одеяло.

Баночная терапия практически сразу приводит к выравниванию и омоложению кожной поверхности, однако, первое время также может наблюдаться некоторая краснота. Ускорение обменных процессов способствует повышению иммунитета. Процедура может выполняться раз в день или раз в два дня до достижения желаемого эффекта.

Профилактическую терапию рекомендуется проводить не чаще, чем раз в месяц.

Задайте вопрос, мы с радостью ответим на него
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Нет времени писать?
Наберите (812) 920-55-09
Записаться на приём
В какое время Вас записать?
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
После отправки заявки, с Вами свяжется специалист, запишет Вас на дату со свободным временем.
Закажите звонок
Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности