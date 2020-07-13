Баночный массаж живота

На сегодняшний день вакуумный баночный массаж представляет собой широкоизвестную методику, применяемую при лечении целого ряда различных заболеваний, начиная бронхитом и заканчивая выраженным целлюлитом на бедрах и ягодицах.

Баночный массаж живота призван устранить лишние жировые складки, добиться наилучшего эстетического и косметического эффекта. Суть метода баночного массажа живота в динамичном вакуумном воздействии. С этой целью применяются специальные банки. В большинстве случаев массажные сеансы приводят к выраженному позитивному эффекту. В то же время, данная методика обладает и определенными противопоказаниями, с которыми следует заблаговременно ознакомиться:

высокая температура;

заболевания крови;

наличие гнойных образований в зоне предполагаемого воздействия;

плохая свертываемость крови и склонность к кровотечениям;

наличие доброкачественных и/или злокачественных опухолей в зоне предполагаемого воздействия.

Тем не менее, баночный массаж живота не только устраняет жировые складки, но и способствует излечению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, регулярное посещение массажных сеансов способствует психоэмоциональной гармонизации, устранению неглубоких рубцов и шрамов.

Процедура требует заблаговременной подготовки. Так, перед тем, как приступить к массажу наносится специальное масло, способное обеспечить быстрое и легкое скольжение по поверхности кожи. Как правило, вакуум создается либо за счет горящей проспиртованной ваты, либо путем сжатия боковых сторон, в том случае, если речь идет о пластиковой банке.

Массажные движения круговые и плавные, осуществляются только по направлению желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях выполнение массажа может сопровождаться легким жжением, которое, однако, является вариантом нормы. После завершения сеанса, пациенту рекомендуется принять горячий чай и укутаться в теплое одеяло.

Баночная терапия практически сразу приводит к выравниванию и омоложению кожной поверхности, однако, первое время также может наблюдаться некоторая краснота. Ускорение обменных процессов способствует повышению иммунитета. Процедура может выполняться раз в день или раз в два дня до достижения желаемого эффекта.

Профилактическую терапию рекомендуется проводить не чаще, чем раз в месяц.