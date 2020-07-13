Баночный массаж при бронхите

Традиционная китайская медицина предлагает целый комплекс различных методик для лечения широкого перечня заболеваний. Важным преимуществом восточной врачебной практики является нетоксичность и безопасность самого лечения.

При лечении бронхита в стандартном случае применяются антибиотики, тем не менее, доктор зачастую назначает и дополнительные препараты, способствующие лучшему отделению мокроты и смягчению кашля.

В то же время, не следует пренебрегать и альтернативными методиками лечения, способствующими наискорейшему выздоровлению. Одной из таких техник является китайский баночный массаж, получающий все более широкое распространение по всему миру для лечения различных заболеваний. Применять его можно только при нормализации температуры тела (если температура все еще превышает планку в 37 градусов, посещать сеансы не следует).

Баночный массаж при бронхите способствует усилению кровообращения и мышечной деятельности бронхов, что улучшает движение и самого бронхиального эпителия. Таким образом, скопившаяся мокрота, а вместе с ней и сама болезнь удаляются из организма значительно быстрее. Другими словами, массаж помогает откашливаться на порядок легче и продуктивнее. Данная методика применяется, как для взрослого, так и для детского лечения.

Следует отметить, что баночный массаж при бронхите детям должен выполняться более мягко и отличаться меньшей интенсивностью. Подобная необходимость связана с особенностями строения молодого растущего организма до 12 лет.

Суть метода заключается в лечебном воздействии размещенного в специальной банке вакуума. Правильный массаж путем усиления кровообращения улучшает питание тканей. Это способствует не только излечению бронхита и нормализации дыхательной функции, но и повышению иммунитета в целом.

Перед применением баночного массажа при бронхите для достижения наилучшего эффекта рекомендуется принять отхаркивающие средства и хорошенько прокашляться. Тело больного, как правило, располагается, таким образом, чтобы голова оказалась повернутой книзу.

Несмотря на то, что данный метод применим к взрослым и детям практически любого возраста, существует и определенный перечень противопоказаний, в числе которых высокая температура тела, острая фаза болезни, онкологические заболевания и третья стадия гипертонии.