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Баночный массаж от остеохондроза

Баночный массаж от остеохондроза

Вакуумный баночный массаж представляет собой актуальную и высокоэффективную медицинскую практику при лечении ряда локальных заболеваний.

При остеохондрозе баночный массаж может использоваться, как для ослабления острого болевого синдрома, так и в качестве поддерживающей терапии. Сам массаж принято относить к локальным воздействиям, а, следовательно, противопоказания к баночному массажу от остеохондроза такие же, как и для любой другой разновидности вакуумной терапии:

  • склонность к кровотечениям;
  • тромбофлебит;
  • мочекаменная и желчекаменная болезнь;
  • наличие доброкачественных или злокачественных опухолей;
  • послеоперационное состояние и/или травмы позвоночника;
  • выраженный сколиоз;

Суть методики баночного массажа от остеохондроза заключается в усилении регенеративных процессов, улучшении кровообращения, стимуляции костного роста. Это позволяет применять массаж для оздоровительного и восстановительного лечения. Кроме того, проведение сеансов препятствует дальнейшей деструкции мезвопозвоночного диска.

Особо эффективен баночный массаж от остеохондроза при купировании болевого синдрома. Тепловое воздействие устраняет мышечный спазм и отек, а, следовательно, и нервное ущемление.

Несмотря на очевидность благоприятного и регенеративного воздействия вакуумной терапии, соответствующее назначение рекомендуется получить от квалифицированного специалиста. Дело в том, что прибегать к массажу категорически не следует при наличии опухолей позвоночника, выраженных воспалительных и инфекционных заболеваний. Сделать комплексный вывод о состоянии здоровья и правомерности применения подобной методики сможет именно врач.

В большинстве случаев баночный массаж приносит выраженные позитивные результаты, что обусловлено прямым воздействием на клетки костной и мышечной ткани, нервы и сосуды, в то же время лечебный эффект можно заметно усилить, если совмещать данную процедуру со специальными гимнастическими упражнениями и другими физиопроцедурами.

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