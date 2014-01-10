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Баночный массаж спины

Баночный массаж спины

Вакуумный массаж представляет собой широко известную и высокоэффективную методику безопасного и нетоксичного лечения целого перечня заболеваний.

Баночный массаж спины заключается в вакуумном воздействии, с целью усиления кровообращения и питания тканей, расслабления мышц и снижения отека. Кроме того, установлено, что данная процедура отлично стимулирует иммунную функцию организма.

Главными показаниями к баночному массажу спины являются нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, наличие рубцов и шрамов, болевой синдром в пояснице и позвоночнике, болезни гинекологических органов, гипертония и хронические нарушения сна.

В то же время, существует определенный перечень противопоказаний, с которым также рекомендуется заблаговременно ознакомиться:

  • наличие или склонность к кровотечениям;
  • заболевания крови;
  • повышенная температура тела, которая может быть вызвана, в том числе и лихорадкой;
  • присутствие различного рода гнойничковых образований в зоне предполагаемого воздействия;
  • наличие внутренних опухолей (злокачественных и доброкачественных).

В качестве инструмента для осуществления массажной процедуры используются классические стеклянные или латексные банки. Перед размещением банок, кожа смазывается жирным маслом, кремом, либо вазелином, способными обеспечить беспрепятственное скольжение.

В случае со стеклянными банками, для создания вакуума потребуется на несколько секунд поместить в них проспиртованный горящий тампон. При работе с латексными банками, достаточным будет лишь осуществить несильный нажим на края. В среднем кожа входит в банку на 1-2 сантиметра, что считается оптимальным для проведения массажа.

Сама процедура осуществляется плавными и неторопливыми круговыми движениями. Баночный массаж спины способствует усилению кровообращения, ускорению обмена веществ расслаблению спинной мускулатуры и ликвидации мышечных спазмов. Пациент может ощущать тепло и жжение, что считается одним из вариантов нормы при проведении данной процедуры.

После сеанса первое время кожа может казаться слегка раздраженной и опухшей, не исключено появление синяков, которые, однако, в скором времени проходят. В среднем процедура длится от 5 минут до получаса. Баночная терапия способствует выравниванию телесных контуров, ослаблению болевого синдрома, устранению целлюлитных отложений, разглаживанию рубцов, шрамов и морщин, а также повышению общего иммунитета и устойчивости к заболеваниям.

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