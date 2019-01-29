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Китайский массаж Гуаша

Китайский массаж Гуаша

Сегодня китайская медицина известна нам многими удивительными для сторонников медикаментозной проевропейской терапии, но в то же время эффективными методами врачевания. Одним из них является китайский оздоровительный массаж ГУАША.

Сегодня массаж по китайской методике Гуаша известен нам, как один из древнейших приемов восточной медицины. Его главное преимущество – внешний, неинвазивный подход к лечению.

Само название данного метода следует расшифровать, как “Скрести плохое”. Профессионалы, проводящие сеансы массажа используют в качестве скребка нефрит или рога животных.

Таким образом, вся процедура массажа скребком гуаша сводится к воздействию и проработке участку тела, в котором ощущается боль и дискомфорт, с его последующим покраснением. Гуаша терапия может привести к кровоизлияниям под кожу (они являются следствием лечения и носят китайское название “ша”). Несмотря на то, что после процедуры наблюдается заметное раскраснение, а порой и появление синяков, которые, однако, идут на убыль уже через несколько дней, сам пациент ощущает значительное облегчение и приятное тепло.

Сегодня предлагаемый традиционной китайской медициной массаж получил широкое распространение во врачебной практике при лечении многих недугов, связанных с мышечными спазмами, нарушением лимфотока, отечностью и заболеваниями суставов.

Целебный массаж способен оказывать комплексное оздоровительное воздействие на организм, не только ликвидируя очаг патологических процессов и воспаления, но и нормализуя обмен веществ и работу внутренних органов.

Перед обращением к профессионалу вполне логичным будет заблаговременно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями Гуаша.

Массажная терапия противопоказана при наличии аллергических и инфекционных кожных заболеваний, тромбоцитопении, открытых ранах, высоком артериальном давлении в момент осуществления процедуры, беременности.

Следует отметить, что после употребления массажа не рекомендуется принимать ванну в течение ближайших шести часов, также потребуется обильное теплое питье для лучшего очищения организма и вывода токсинов. Следствием массажа может стать усталость, подобная той, что возникает после сильной физической нагрузки. Тем не менее, правильный курс лечения медленно, но уверенно приводит к снятию боли и дискомфорта, постепенному восстановлению и исцелению организма.

Сегодня практики китайской традиционной медицины известны по всему миру. Получить китайский массаж Гуаша в Санкт-Петербурге можно, обратившись в специально оборудованный центр. Цена китайского лечебного массажа Гуаша доступна каждому, в то же время, эффект от процедуры может наступить в самом скором времени.