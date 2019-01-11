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Традиционный массаж

Традиционный массаж

Традиционный китайский массаж – это целый комплекс техник, направленных на оздоровление человека. Именно в этом и заключается главное различие западной и восточной культуры массажа. Если первая техника направлена на расслабление человека, то вторая основана на древних рецептах здоровья и долголетия. Китайский массаж способствует не только приливу сил и энергии. Он помогает забыть о самых разных недугах.

Правильно выполненный массаж действительно имеет лечебную силу. Наши профессионалы – врачи с многолетним опытом работы. Специалисты в области традиционного китайского массажа долгие десятилетия изучали все тонкости процедуры, а также, создавали собственные рецепты, повышающие ее эффективность.

ТЕОРИЯ МАССАЖА В КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Тело человека – это сосуд для энергии Ци. Именно благодаря этой энергии мы живем. Энергия движется по нашему телу, используя меридианы, на которые оно разделено. Всего китайские врачеватели насчитывают 6 пар меридианов и два, не имеющих пары. На меридианах находятся активные точки – «сюе». По тем или иным причинам движение энергии Ци может быть заблокировано – это приводит к плохому самочувствию, слабости или даже появлению серьезных заболеваний. Освободить заблокированный меридиан можно, воздействуя на «сюе». Для этого используют иглоукалывание, а также традиционный массаж.

Традиционный китайский массаж разделяется на несколько подвидов. Это массаж всего тела, спины и конечностей. Каждая из этих техник создана для решения конкретных проблем. Задействовав определенные зоны тела человека, специалист активирует процесс омоложения организма. Ваше тело начнет исцеляться без помощи медикаментов или хирургического вмешательства

Китайский традиционный массаж имеет относительное сходство с методом иглоукалывания. Оба метода воздействуют на одни и те же биологически активные точки организма. Лечение китайским точечным массажем, заключается в различных методах воздействия руками на эти точки (продавливание, прижимание, растирание, толкание, вибрация, и т.д.)

В результате этого, в месте воздействия улучшается кровообращение, снимается воспаление, убирается застой, проходит боль и активизируется регенерация. Кроме того, все органы организма начинают лучше снабжаться кислородом, происходит очищение от шлаков. Уже после первого сеанса точечного китайского массажа, пациент чувствует себя бодрым и полным сил.

Точечный китайский массаж успешно применяется в лечение мигрени, болезней суставов и органов дыхания. Китайский массаж отлично снижает артериальное давление, облегчает боли в мышцах.

Лечение нервно-психических заболеваний, будет успешнее, если применить китайский массаж. После нескольких сеансов улучшится работа головного мозга, мысли проясняться, умозаключения будут происходить быстрее и легче.

Полезна процедура и для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Ускорение метаболизма способствует быстрому сжиганию калорий и как следствие, уменьшению жировой прослойки, повышению тургора кожи.

Китайский массаж успешно применяется в лечении детей, с помощью которого улучшается их физическое и психическое развитие. С помощью китайского массажа можно решить проблему гиперактивности, повышенной возбудимости, нарушений пищеварения и других проблем со здоровьем детей разного возраста.

Китайский массаж безопасен, врачи китайской медицины с успехом применяют его для лечения проблем с позвоночником, в том числе, для лечения остеохондроза, протрузии и межпозвонковой грыжи. Это неотъемлемая часть реабилитационных процедур по восстановлению после травм и инсультов, а также, в комплексной терапии детского церебрального паралича.

Этот метод лечения заболеваний применяется на Востоке уже много столетий. Сейчас и у Вас есть уникальная возможность попробовать его!

Наш Центр Китайской Медицины сотрудничает с Хэньэнской Академией традиционной китайской медицины. Именно поэтому у нас есть возможность работать с лучшими специалистами в области китайских техник оздоровления. Мы гарантируем вам, что процедуры, проведенные в нашем центре, принесут исключительно положительный результат. Эффект вы сможете наблюдать уже после первой процедуры: исчезнет чувство усталости, вы забудете о головных болях и бессоннице, почувствуете прилив энергии.

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