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Скобление пластиной (ГУАША)

Скобление пластиной (ГУАША)

Большинство рецептов древней китайской медицины не содержат в себе сложных процедур или вспомогательных препаратов. Тем не менее, эффективность этих процедур гораздо выше, чем все известные на западе техники лечения. Массажная техника гуаша является ярким примером того, как естественным путем можно достичь полного оздоровления организма. Если вы страдает от плохого самочувствия, либо хотите избавиться от конкретных заболеваний – наши специалисты помогут вам решить все проблемы, не прибегая к медикаментозному вмешательству.

Техника массажа гуаша

Проведение процедуры требует применения специальных пластин. Для изготовления этих предметов используют натуральные материалы, такие как рог буйвола, панцирь черепахи, а также нефрит, известный своими целебными свойствами.

Применяя масло для улучшения скольжения по коже, массажист начинает растирать пациента пластинами, следя за тем, чтобы к коже прикасалось только ребро пластины. Процедура довольно длительная – растирание может длиться больше часа. Мастер должен продолжать процесс до тех пор, пока кожа не покраснеет, а на точках, на которые оказывается воздействие, не появится шелушение. Несмотря на некоторый дискомфорт, который вы можете испытывать во время процедуры, по окончании сеанса вы сразу почувствуете положительное действие этой техники.

Чем объясняется эффективность техники гуаша?

Воздействуя на акупунктурные точки и меридианы, мастер традиционной китайской медицины активирует резервы организма человека. Таким образом, без применения медикаментов или хирургического вмешательства тело само исцеляет себя. Благодаря массажу гуаша происходит детоксикация организма, ускоряется кровообращение.

При каких заболеваниях может помочь массаж гуаша:

простуда и подобные вирусные заболевания;

сбой работы внутренних органов (печени, желчного пузыря и так далее);

последствия инсульта;

боли в мышцах, спазмы мышечной ткани;

нарушение моторики, боли в суставах;

остеохондроз;

бессонница, нервное истощение;

нарушение кровообращения в конечностях;

гинекологические заболевания.

При всей универсальности и эффективности этой методики не стоит забывать о противопоказаниях. Массаж гуаша не может быть выполнен, если пациент страдает от кожных заболеваний, имеет несросшиеся переломы. Также недоступен гуаша беременным женщинам.

Косметический эффект гуаша

Один из видов гуаша – это косметический массаж. Такая процедура заключается в скоблении пластинками кожи лица. Техника имеет целый перечень положительных свойств, поэтому пользуется популярностью среди тех, кто предпочитает следить за своей внешностью.

Воздействуя на акупунктурные точки лица, специалисту удается достичь эффекта мгновенной подтяжки кожи.

В комплексе с пластинами используют специальные косметические препараты, в основе которых лежат народные китайские рецепты. Только натуральные ингредиенты абсолютно безопасны для вашего здоровья. Такая процедура абсолютна безвредна и подходит даже людям с чувствительной кожей, а также аллергикам. От нее вы получите эффект, который невозможно получить с помощью кремов и сывороток – красивую подтянутую кожу.

Как же действует эта техника? Трение пластинами помогает разогреть кожу лица и раскрыть поры. Косметические препараты, проникая в кожу, начинают свое действие. Работая в комплексе, массаж и препарат приводит к неповторимому эффекту: кожа разглаживается и подтягивается, исчезает нервный тик и рефлекторное напряжение мышц. На этом процесс не заканчивается. Активированные клетки кожи лица начинают обновляться, выделяя коллаген и эластин. Другими словами, организм сам лечит себя без каких-либо искусственно созданных веществ.

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