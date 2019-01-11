Главная



Баночная терапия (БАГУАН)

Баночная терапия (БАГУАН)

Хотите ли вы познакомиться с древними секретами здоровья и долголетия, которые раскрывает нам китайская медицина? Одна из процедур, веками используемая в Китае – банки багуан.

Баночная терапия используется и в западной медицине. Но техника, которой владеют специалисты Хэньанской Медицинской Академии, работающие у нас, дает ни с чем не сравнимые результаты. Лечебный эффект, который оказывает процедура, позволяет забыть о плохом самочувствии, болях в мышцах.

Особенности баночной терапии багуан

Нагретые банки создают внутри себя давление, которое затягивает кожу внутрь. Во время массажа багуан также используются банки, оснащенные резиновой грушей, благодаря которой можно ослаблять и усиливать натяжение. Такое попеременное напряжение и расслабление кожи приводит к активизации защитных и регенерирующих систем нашего тела. Повышается сопротивление организма вредоносным бактериям и вирусам. Баночный массаж ускоряет клеточный обмен веществ. Этот процесс отвечает за восстановление тканей, а следовательно, за омоложение организма.

Массаж багуан в нашем центре

Разумеется, ни один, даже самый древний и эффективный рецепт не возымеет действия, если процесс выполнен неправильно. В нашем Оздоровительном Центре Китайской медицины вы доверяете свое здоровье только настоящим специалистам. Кто может разбираться в традиционной медицине Китая лучше, чем сами носители этой традиции? Сотрудничество с Хэньанской Академией традиционной Китайской Медицины дало нам возможность пригласить на работу лучших специалистов отрасли.

Настоящие профессионалы своего дела, работающие в нашем центре, знают все секреты осуществления баночного массажа багуан. Правильно проведенная процедура – это гарант того, что эффект будет заметен в минимальные сроки даже после первого сеанса. Многие наши специалисты выросли в семьях потомственных врачей. Интересуясь медициной с самого детства эти мастера прошли долгий путь изучения китайских традиций врачевания. Теперь они могут предложить вам и методики собственного авторства, поражающие своей эффективностью.

Наш Центр имеет все сертификаты и лицензии, необходимые для проведения врачебной деятельности. Мы заботимся о вашем здоровье и стараемся предоставить услуги наивысшего качества.

Эффект массажа багуан:

снабжает ткани кислородом;

улучшает циркуляцию крови;

ускоряет обмен веществ;

укрепляет и подтягивает кожу;

помогает бороться с целлюлитом;

повышает мышечный тонус;

уменьшает жировые отложения;

сглаживает даже старые шрамы и рубцы;

устраняет нервное напряжение в мышцах, помогает максимально расслабиться;

очищает поры от продуктов жизнедеятельности (пот, кожное сало);

дарит ощущение комфорта, расслабленности, повышает тонус.

Популярен баночный массаж среди тех, кто хочет попрощаться с лишним весом. И действительно, особенности этой процедуры способствуют ускорению обмена веществ и сжиганию жировых отложений. Регенерация ткани, в свою очередь, приводит к исчезновению целлюлита и сглаживанию растяжек. Такой эффект особенно заинтересует женщин, которые не могут смириться с микроразрывами на коже, возникшими после беременности или из-за резкого набора веса. Для желающих получить идеальную фигуру массаж багуан должен стать обязательной процедурой.

Отдельного внимания достойна еще одна техника массажа багуан. Эта процедура отличается от традиционной тем, что банки не закрепляются на теле. Их постепенно передвигают по коже, тем самым стимулируя биологически активные зоны. Задействовав максимально большую зону человеческого тела, такой типа массажа принесет еще более явный и быстрый результат.

Это важно! Баночный массаж имеет ряд противопоказаний, стоит знать всем тем, кто решил посетить наш центр перед тем, как заказывать процедуру.

Массаж багуан противопоказан при:

острых инфекционных заболеваниях;

злокачественных опухолях;

воспалениях на коже;

туберкулезе;

ревматизме.

Используя баночный массаж в комплексе с другими оздоровительными процедурами, вы избавитесь от чувства усталости, головных болей и недомогания. Кроме того, массаж поможет вам достичь идеальной формы и усовершенствовать свою фигуру.

Ознакомьтесь с ценами, а также изучите весь спектр услуг нашего центра.

Мы лечим заболевания