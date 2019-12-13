Заболевания суставов

Здоровые суставы – это роскошь. Но понимают это люди только тогда, когда сталкиваются с острой болью, затруднениями во время ходьбы или активного отдыха, специфическим «хрустом». Проблемы с суставами знакомы практически 30% населения планеты. Этот недуг настигает людей с разным уровнем достатка. Миллионы людей по всему миру каждый год обращаются за помощью к ортопедам, так как испытывают трудности при поднятии руки или ноги. Они не могут сесть, развернуться.

Доктора центра «Млечный путь» успешно борются с различными болезнями суставов. Они используют методики, заимствованные из восточных медицинских традиций. Специалисты нашего центра оказывают оперативную и квалифицированную помощь пациентам, которые столкнулись с самыми разными недугами: гонартроз, подагра, артрит и многие другие.

Лечение заболеваний суставов в Санкт-Петербурге

Одно из преимуществ обращения за помощью в наш центр – безоперационное решение проблемы. Традиционная китайская медицина позволяет:

избавить больных от острой боли и воспалительных процессов в области суставов всего за 1-2 сеанса;

улучшить кровоснабжение;

подобрать наиболее эффективное лечение для каждого пациента индивидуально;

улучшить питание суставов.

В нашем центре не используется операционное вмешательство. Суть метода заключается в активизации жизненных сил организма. Все усилия направлены на то, чтобы организм человека мог без хирургического и медикаментозного вмешательства самостоятельно сконцентрировать энергию и направить ее в нужные участки тела. Мы используем методики, которые не представляют опасности для человека, позволяют справиться с болезнью естественным путем и обладают длительным эффектом.

Методы лечения

Во время первой консультации проводится обследование. Лечение назначается для каждого пациента индивидуально. Подбираются методы, которые позволяют быстро исключить причину болезни, устранить болевые ощущения и прочие симптомы:

Баночная терапия багуан. Она помогает в максимально сжатые сроки без вреда для организма восстановить ткани. Она способствует улучшению мышечного тонуса, устраняет боль и прочий дискомфорт во время движения. Массаж. Снимает напряжение, снижает болевые ощущения в области суставов. Иглоукалывание. Стимулирует работу нервной системы. Иглорефлексотерапия помогает повысить иммунитет в конкретной области. Специально разработанное лечебное питание, обеспечивающее поступление в организм полезных витаминов и минеральных комплексов. Препараты на основе китайских растений и трав.

Как записаться на прием к специалистам нашего центра?

Хотите быстро, безболезненно и эффективно избавиться от проблем с суставами? Запишитесь на предварительную консультацию по телефону или посредством формы обратной связи. Вы сможете выбрать наиболее удобное время. Во время консультации будет проведен полный осмотр, что позволит доктору установить истинную причину проблемы. Он персонально подберет комплекс процедур, которые позволят в самые короткие сроки решить вашу проблему.