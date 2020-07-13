Врачи медицинского центра «Млечный путь» лечат подагру с помощью традиционных восточных методов: иглоукалывания, массажа, баночной терапии. В центре трудятся дипломированные специалисты традиционной китайской медицины с многолетним практическим опытом. Мы предлагаем безоперационные методы лечения, помогающие устранить боль, воспаление, отечность и, главное, убрать глубинные причины болезни.

Признаки и лечение подагры

Традиционная западная медицина трактует подагру как следствие нарушения белкового обмена. Факторами, которые приводят к ее развития, называют сахарный диабет, ожирение, неправильное питание. Эти негативные явления ведут к накоплению в хрящевой ткани и сустава мочевой кислоты.

Восточная медицина не отрицает данные гипотезы, но дополняет их мнением и энергетическом дисбалансе. Неправильное распределение энергии в поджелудочной железе, нарушения работы почек ведут к тому же следствию – отложение в суставах стоп и кистей мочевой кислоты. А это формирует подагрический артрит.

В острой фазе болезнь дает о себе знать резкой болью в области сустава. Параллельно с ней возникают покраснение, припухлость. Боль постепенно усиливается и достигает пика в течение дня. Хроническое заболевание не отличается острой болью, но и совсем без нее не проходит. В обоих случаях приступ длится до 10 дней.

При игнорировании признаков заболевания ситуация ухудшается. В зоне пальцев стоп и кистей, коленных и локтевых суставов появляются тофусы – отложения кристаллов мочевой кислоты.

Лечение подагры на ногах

Помимо медикаментозного и диетического лечения подагры на ногах, с болезнью можно бороться методами китайской медицины. Они направлены и на устранение симптомов, и на восстановление баланса. Именно он необходим для того, чтобы у болезни не осталось почвы для развития. Иглорефлексотерапия помогает убрать отечность и боль, фитотерапия – активирует защитные способности организма, точечный массаж – усиливает восстановление тканей.

Универсальной программы лечения нет. Врачи «Млечного Путь» составляют для пациентов индивидуальные планы, учитывающие образ жизни, питание, ежедневную активность и другие сказывающиеся факторы.