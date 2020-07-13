Лечение подагры

Врачи медицинского центра «Млечный путь» лечат подагру с помощью традиционных восточных методов: иглоукалывания, массажа, баночной терапии. В центре трудятся дипломированные специалисты традиционной китайской медицины с многолетним практическим опытом. Мы предлагаем безоперационные методы лечения, помогающие устранить боль, воспаление, отечность и, главное, убрать глубинные причины болезни.
Традиционная западная медицина трактует подагру как следствие нарушения белкового обмена. Факторами, которые приводят к ее развития, называют сахарный диабет, ожирение, неправильное питание. Эти негативные явления ведут к накоплению в хрящевой ткани и сустава мочевой кислоты.
Восточная медицина не отрицает данные гипотезы, но дополняет их мнением и энергетическом дисбалансе. Неправильное распределение энергии в поджелудочной железе, нарушения работы почек ведут к тому же следствию – отложение в суставах стоп и кистей мочевой кислоты. А это формирует подагрический артрит.
В острой фазе болезнь дает о себе знать резкой болью в области сустава. Параллельно с ней возникают покраснение, припухлость. Боль постепенно усиливается и достигает пика в течение дня. Хроническое заболевание не отличается острой болью, но и совсем без нее не проходит. В обоих случаях приступ длится до 10 дней.
При игнорировании признаков заболевания ситуация ухудшается. В зоне пальцев стоп и кистей, коленных и локтевых суставов появляются тофусы – отложения кристаллов мочевой кислоты.
Помимо медикаментозного и диетического лечения подагры на ногах, с болезнью можно бороться методами китайской медицины. Они направлены и на устранение симптомов, и на восстановление баланса. Именно он необходим для того, чтобы у болезни не осталось почвы для развития. Иглорефлексотерапия помогает убрать отечность и боль, фитотерапия – активирует защитные способности организма, точечный массаж – усиливает восстановление тканей.
Универсальной программы лечения нет. Врачи «Млечного Путь» составляют для пациентов индивидуальные планы, учитывающие образ жизни, питание, ежедневную активность и другие сказывающиеся факторы.