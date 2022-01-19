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Лечение артрита: методики медицины Китая

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24.12.2021

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Артрит относится к одному из широко распространенных заболеваний и имеет много разновидностей в зависимости от локализации патологии: ревматоидный, коленного сустава, пальцев рук и ног, голеностопа, тазобедренного сустава.  В ходе заболевания наблюдается поражение воспаление сустава и поражение синовиальной оболочки.

Из-за длительного заболевания в полости суставов наблюдается образование грануляционных тканей и дальнейшее разрушение тканей. В результате сустав деформируется и ограничивается двигательная активность. Важно правильно подобрать терапию и своевременно начать лечение.

Какие применяются методики

В первую очередь в ходе диагностики определяется причина возникновения патологии и развития артрита. Вызвать болезнь может инфекция, аутоиммунные и аллергические процессы, травмы, сильное переохлаждение и негативное воздействие специфической профессиональной деятельности.

Китайские терапевты используют эффективные методики восточной медицины, имеющие научную доказанность:

  • точечный массаж;

  • вакуумный массаж с применением банок;

  • аурикотерапию;

  • магнитотерапию и сноутерапию;

  • согревающие процедуры, такие как моксотерапия и полынные сигары;

  • лечение иглоукалыванием, среди которых есть иглотерапия, иглорефлексотерапия и акупунктура.

Для получения максимального эффекта в короткие сроки важно использовать комплексный подход, включающий гомеопатию акутонику и су джок терапию. Эти методики активизируют работу всех органов и систем, нормализуют обменные и регенерирующие процессы. Наблюдается положительное влияние не только на пораженную зону, но и на весь организм в целом, что способствует достижению стабильного долгосрочного результата. В результате устраняется воспаление, восстанавливаются ткани пораженного участка и снимается болевой синдром.

 

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