Мужское старение

Оставаться всегда молодыми стремятся не только женщины. Мужчины хотят этого не меньше. Они бы не отказались оставаться такими же энергичными и сильными, как в молодости, а также изобретательными и сообразительными. Мужскому старению уделяется гораздо меньше внимания, чем женскому. Эту несправедливость нужно исправлять. Поэтому дальше речь пойдет именно о старении мужчин. Его не избежать, ведь это естественный процесс. Но только не тогда, когда мужчина стареет слишком рано. Это сигнал о наличии отклонений от нормы. Если его проигнорировать, не искать пути исправления ситуации, могут возникнуть болезни. Старение может быть одного из двух видов, внешнее или внутреннее. В первом случае человек седеет, кожа становится морщинистой, расшатываются зубы и возникают другие внешние возрастные признаки. Это абсолютно нормальные процессы, которые неизменно происходят с возрастом со всеми людьми независимо от состояния здоровья. Особого внимания заслуживает второй вид старения. В этом случае возникают внутренние нарушения в работе организма. Оно перестает выполнять свои функции как следует.

Проявления старения

Основные проявления старения мужского организма можно объединить в восемь нижеперечисленных.

Потеря энергии.

Падение уровня энергии как в трудовой деятельности, так и в быту, ухудшение настроения без видимых причин, пассивность и вялость, неспособность концентрировать внимание на протяжении длительного периода времени. Если такие изменения происходят в поведении мужчины, это свидетельствует о наличии проблем в работе органов эндокринной системы или о повышенном кровяном давлении. Такие проблемы возникают при пониженном уровне гормонов.

Ухудшение зрения.

Речь идет об ухудшении зрения, которое вызвано неполноценным выполнением организмом своих функций в связи со старением. Зрение ослабевает, теряется четкость изображений. Если смотреть на что-то долго, появляется ощущение сухости, вяжущие ощущения. При недостаточном количестве отдыха на глазах становятся заметными кровеносные сосуды. Нельзя однозначно говорить о старении при наличии определенных врожденных заболеваний, дальнозоркости или близорукости, или в случаях, когда зрение ухудшилось вследствие физических повреждений глаз.

Облысение

Для современной жизни характерны большие скорости. Ритм ускоряется, приводя к ухудшению душевного и психологического здоровья. Постоянное пребывание в состоянии давления и стресса вызывает негативные изменения в сердечно-сосудистой и эндокринной системах. Это приводит к тому, что волосы редеют, интенсивно выпадают, появляются лысины.

Ухудшение слуха.

Как правило, у мужчин слух начинает ухудшаться после достижения 50-летнего возраста. Это происходит в основном из-за того, что барабанные перепонки состарились, а также из-за нарушений в кровообращении. Ухудшение слуха можно отсрочить, если применять профилактические меры. Если же этого не делать, глухота будет приближаться с высокой скоростью. Ухудшение слуха в таком случае может начаться и до 50 лет.

Потеря сексуального импульса.

Половой импульс снижается по физиологическим причинам или в связи с психологическими проблемами. Если долгое время на мужчину оказывать сильное давление, он устанет морально. В результате упадет уровень мужских половых гормонов (андрогенов) и станет медленнее кровообращение. А это, в свою очередь, приводит к проблемам с потенцией, эректильной дисфункции и снижению сексуального импульса.

Ухудшение двигательных возможностей.

После того как человек получает физические нагрузки, заметно чаще начинает биться сердце. В случае если этот процесс длится долго, сердце теряет регулировочную (аккомодационную) функцию. Его резервы ограничены и постепенно снижаются. Речь идет о том, что мышцы, из которых состоит сердце, стареют, становятся менее эластичными. Это приводит к ухудшению состояния всей кровеносной системы.

Ухудшение дыхания.

Если после пробежки или подъема по ступеням появляется одышка или становится трудно дышать, это свидетельствует о том, что функциональность легких снижается. Ученые утверждают, что при отсутствии специальных тренировок проблемы в работе легких могут возникнуть уже после достижения 20-летнего возраста.

Половое старение. Изнеможение после полового сношения.

Доказано исследователями, что наиболее активны в половой сфере мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. В 20-летнем возрасте мужчины преимущественно полны сил и могут совершать ежедневные половые акты благодаря способности быстро восстанавливаться. К 30 годам количество сношений падает и уже составляет от 2 до 3 в неделю, а к 45 – всего одно или два.

Кроме уменьшения частоты половых актов, появляются видимые признаки старения половых органов. На члене кожа дрябнет. Мужчина получает менее яркие ощущения от сексуальных отношений. Слабее становится сексуальный импульс. Возникает эректильная дисфункция. Наблюдается замедление чувств, уменьшение количества спермы, истощение после сношения.

Предпосылки для старения организма.

Старение мужского организма во всех перечисленных проявлениях провоцируется по большей мере проблемами эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также психологическим давлением.

Описанные выше изменения в состоянии мужского организма наиболее распространенные проявления старения. Когда мужчина достигает 65-летнего возраста, наступает возраст старения, и эти проявления являются вполне естественными. Но сегодня их нередко можно встретить у мужчин гораздо моложе старческого возраста. Признаки старения организма появляются даже у молодежи. Это явление и называют преждевременным старением. Мужчина молод возрастом и внешне, но организм работает, как у старика. Такому человеку сложно оставаться полноценным членом общества и выполнять в нем функции, которые соответствуют его паспортному возрасту.

Профилактика мужского старения.

К счастью, преждевременное старение можно предотвратить. Для этого нужно действовать в таких направлениях.

Физические нагрузки. Особенно полезны пешие прогулки и бег трусцой. Воспитание уверенности в себе. Энтузиазм к выполняемой работе, деловитость. Качественное питание. Нужно употреблять в разумных дозах морепродукты. Не замыкаться себе, бороться с депрессивными состояниями. Необходимо стараться быть открытым. Иначе может наступить импотенция. Юмор. Хорошее чувство юмора – это залог вечной молодости. Если человек весел и молод душой, ни о какой старости не может быть и речи. Потребление витамина Е. Если есть продукты, содержащие этот витамин, можно надолго сохранить молодость, в том числе сексуальную. Отказ от вредных привычек. Употребление алкоголя и никотина, отсутствие достаточно продолжительного сна и пристрастие к азартным играм ускоряют деструктивные процессы в организме.

Выше перечисленные методы позволяют избежать преждевременного старения. Существуют и другие способы борьбы с этим явлением. В китайской медицине считается, что продолжительность человеческой жизни зависит от состояния почек. У мужчин эти органы ослабляются гораздо сильнее, чем у женщин. Поэтому и живут они меньше. Факторов, негативно влияющих на состояние мужских почек, множество:

Злоупотребление алкоголем, курение и любовь к крепко заваренному чаю.

Гораздо больший расход энергии при половом сношении, чем у женщин. В результате почкам приходится работать намного интенсивнее.

Выполнение мужчинами работ с большей опасностью, биологической, химической и физической. Женщины гораздо реже работают с опасными веществами, от которых страдают, в том числе и почки. Поэтому для мужчин некоторые заболевания более характерны, чем для женщин.

Сильное психологическое давление. Мужчине, как представителю сильного пола, главе семьи, приходится работать с большей эмоциональной нагрузкой. Ему приходится играть ведущую роль в семье, деловой сфере и обществе вообще. Мужчина пребывает в постоянном напряжении, что не может не сказать на его психологическом и физическом состоянии.

Перечисленные выше негативные стороны жизни мужчины при недостаточном внимании к профилактике неизбежно приводят к тому, что почки ослабевают. Но страдают не только они. Подвергается опасности печень. Она страдает, к примеру, от злоупотребления препаратами, искусственно повышающими потенцию.

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что для того, чтобы сохранить мужскую молодость надолго, необходимо беречь здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, уделять внимание профилактике проблем с почками и заботиться о психологическом состоянии.