Бурсит – воспаление бурс или как их еще называют суставных сумок. Жидкость, смягчающая трение костных систем, содержит в себе белок и коллаген. Именно такая жидкость заполняет суставную сумку. Во время воспалительных процессов возникает бурсит. Бурсит симптомы и лечение – рассмотрим основные причины заболевания и методы борьбы с ним.

Симптомы

Если появилась отечность, покраснение и возникла боль в суставах – это первый признак бурсита. При сгибании и разгибании конечности возникает острая боль. Движения становятся скованными, в мышцах чувствуется слабость.

Прижав кожу в области поражения, вы испытаете особые болевые ощущения. Заболевание может сопровождаться повышенной температурой, гипертермией в зоне сустава.

В зависимости от области выделяют виды и симптомы:

локтевой сустав – боль руки в согнутом состоянии, сопровождается инфекцией;

коленный сустав – возникает в результате травмы, боль в колене и под коленом, болевые ощущения возникают при подъеме по лестнице;

плечевой сустав – боль возникает при отведении руки в сторону или вращении.

Также выделяют бурсит стопы, часто возникающий у женщин, носящих обувь на высоком каблуке и бурсит тазобедренного сустава – боль возникает в лежачем положении.

Лечение

Лечение бурсита происходит несколькими способами. Популярностью пользуется традиционное лечение. Это европейская схема, в основе которой лежат нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики, гормональные средства.

В нашем центре китайской традиционной медицины "Млечный Путь" мы предлагаем лечение.

Для каждого пациента подбирается индивидуальный курс лечения, включающий фитопрепараты и различные лечебные методики. Фитопрепараты очищают кровь, печень, выводят токсические вещества, нормализуют энергетический баланс. Лечебные методики включают точечный массаж, иглоукалывание, улучшающие кровообращение и снимающие воспалительный процесс.

Количество сеансов определяется индивидуально, также может быть назначена вакуум-терапия, мануальный массаж.