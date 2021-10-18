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Бурсит симптомы и лечение

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Бурсит – воспаление бурс или как их еще называют суставных сумок. Жидкость, смягчающая трение костных систем, содержит в себе белок и коллаген. Именно такая жидкость заполняет суставную сумку. Во время воспалительных процессов возникает бурсит. Бурсит симптомы и лечение – рассмотрим основные причины заболевания и методы борьбы с ним.

Симптомы

Если появилась отечность, покраснение и возникла боль в суставах – это первый признак бурсита. При сгибании и разгибании конечности возникает острая боль. Движения становятся скованными, в мышцах чувствуется слабость.

Прижав кожу в области поражения, вы испытаете особые болевые ощущения. Заболевание может сопровождаться повышенной температурой, гипертермией в зоне сустава.  

В зависимости от области выделяют виды и симптомы:

  • локтевой сустав – боль руки в согнутом состоянии, сопровождается инфекцией;

  • коленный сустав – возникает в результате травмы, боль в колене и под коленом, болевые ощущения возникают при подъеме по лестнице;

  • плечевой сустав – боль возникает при отведении руки в сторону или вращении.

Также выделяют бурсит стопы, часто возникающий у женщин, носящих обувь на высоком каблуке и бурсит тазобедренного сустава – боль возникает в лежачем положении. 

Лечение

Лечение бурсита происходит несколькими способами. Популярностью пользуется традиционное лечение. Это европейская схема, в основе которой лежат нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики, гормональные средства. 

В нашем центре китайской традиционной медицины  "Млечный Путь" мы предлагаем лечение.

Для каждого пациента подбирается индивидуальный курс лечения, включающий фитопрепараты и различные лечебные методики. Фитопрепараты очищают кровь, печень, выводят токсические вещества, нормализуют энергетический баланс. Лечебные методики включают точечный массаж, иглоукалывание, улучшающие кровообращение и снимающие воспалительный процесс.  

Количество сеансов определяется индивидуально, также может быть назначена вакуум-терапия, мануальный массаж. 

 

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