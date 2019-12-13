Причины появления морщин под глазами и методы их устранения

Принято считать, что с возрастом мышцы слабеют, теряя свой тонус. В реальности все происходит наоборот. Возрастные изменения век начинаются из-за гипертонуса мышц.

Часто возникает спазм на круговой мышце глаз, из-за чего она уменьшается сверху в направлении к внутренне

му его углу, а снизу — к внешнему краю. Из-за этого кожа, которая была раньше натянута на мышцу, становится лишней, начиная нависать.

Вследствие привычки спать на боку, образуются заломы, идущие от внешнего угла глаза к носу.

Изменение положения во время сна может исправить эту проблему.

Из-за работы височной мышцы во время сощуривания и смеха закладываются «Гусиные лапки». Также причиной их появления становится усыхание височной области костной структуры с возрастом, из-за чего мышца сужается, подстраиваясь под изменение кости, а кожа закладывается в складки.

Из-за плохого лимфоотведения в организме и деформации костных и мышечных структур, между кожей век и мышцами начинает скапливаться лишняя жидкость. Это проявляется припухлостью верхнего века, его нависанием, мешками под глазами.

Нависание верхнего века также связано с деформацией круговой мышцы глаз, лобной и височной, поскольку эти мышцы взаимосвязаны между собой.

Деформированные мускулы на лбу направляются вниз, приводя к нависанию кожи над глазами.

Спазмированная височная мышца приводит к нависанию кожи у внешнего угла глаза, а кожа под внутренней частью брови начинает обвисать из-за гипертонуса мышцы, сморщивающей бровь.

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